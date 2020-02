Desestiman prisión preventiva para único imputado por quema de ferrocarril en Antofagasta

Con arresto domiciliario nocturno y prohibición de acercarse a las víctimas, quedó el único imputado hasta ahora, por la presunta quema de la locomotora del ferrocarril el pasado lunes 10 de febrero. Sin embargo, mantendrán una investigación por 130 días para determinar las posibles responsabilidades en el caso.

Luego de los hechos ocurridos el pasado lunes 10 de febrero, en que fue ampliamente difundida la quema de un tren perteneciente al Ferrocarril AntofagastaBolivia junto al robo de alguno de sus cátodos de cobre, este viernes llevaron a cabo la formalización del único imputado por este delito.

Pero tras las argumentaciones del Ministerio Público y los querellantes, en los que se cuenta el Gobierno Regional y la propia empresa del ferrocarril, el magistrado desestimó la continuidad de la prisión preventiva. En su lugar, fue dictaminado arresto domiciliario nocturno y prohibición de acercamiento a los funcionarios afectados, durante los 130 días de investigación que solicitó la Fiscalía.

El vocero de la Fiscalía Regional, José Troncoso, explicó que “el Ministerio Público solicitó una serie de diligencias al OS9 de la ciudad, esos antecedentes han permitido el día de hoy (viernes) formalizar al imputado por el delito de desordenes públicos y se solicitó la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno, dadas las características y proporcionalidad del delito, el cual fue acogido por el tribunal de modo que el imputado deberá cumplir esta medida cautelar”.

Además el vocero manifestó que la investigación realizada por Carabineros mediante el OS9 no pudo determinar la participación directa del imputado, que fue detenido durante el día de los hechos a eso de las 22:00 horas. “Esos antecedentes en esta etapa investigativa no permitieron sostener esa tesis, por lo tanto en virtud del principio de objetividad el Ministerio Público ha formalizado por el delito de desórdenes públicos, ahora bien, esta investigación está comenzando. De los hechos relatados han podido advertir que actuó un grupo numeroso de sujetos para realizar un grave hecho, como es el incendio del tren”.

El caso generó distintas reacciones entre la defensa así como de los asistentes a la audiencia, donde el abogado Daniel Vargas, miembro de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Comité de Emergencia y Resguardo, manifestó que la familia se encuentra conforme con el resultado.

Vargas, sostuvo que “nosotros pudimos conversar con la familia que está muy contenta de que Felipe quede por ahora en libertad, mientras dure la investigación, que no quede en prisión preventiva es un alivio para todos nosotros que da cuenta de que el manifestarse no es un delito y de que no puede haber una criminalización tal de la protesta. En donde el gobierno junto a los empresarios, se ponen de acuerdo para meter presos a los jóvenes”.

Medida cautelar que significa una derrota para el Gobierno Regional y la empresa del ferrocarril, ya que según este abogado sólo demuestra la política criminalizadora de la protesta social. “Esta es una enorme derrota para la Intendencia Regional pero también para el Ferrocarril, que desde el primer momento salieron a buscar responsables cualquiera, deteniendo a cualquier persona, acusando como responsable a cualquier manifestante. Nosotros creemos que esto es parte de la línea criminalizadora a la que se sumó el Ferrocarril, que además van a tener guardias privados, que van a ser los mismos carabineros que le van a estar resguardando el negocio a uno de los magnates más grandes que tiene Chile”

En cuanto a los argumentos utilizados por los querellantes, Vargas, comentó que “argumentos bastante débiles, acusando que Felipe se encontraba cerca del lugar donde ocurrieron los hechos con una mochila, utilizando que el simple porte de una mochila habilitaba a una persona para ser un manifestante que había concurrido en esta situación de incendio. Asimismo se le estaban imputando una participación por el artículo 15 numeral 3 del código penal, en el cual él no tiene directa participación, si no que se había concertado según el Ferrocarril sin mayores antecedentes, para ocasionar este incendio”.

Caso que continuará en investigación para determinar responsabilidades. Por otra parte, desde la Fiscalía no desestimaron que nuevos imputados puedan ser parte de la causa, ante uno de los hechos más controversiales en el marco de las movilizaciones.

Finalmente, se suma también la disposición de fuerza pública para trenes pertenecientes al Ferrocarril durante las noches, ante posibles nuevas movilizaciones.